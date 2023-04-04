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НовостиПроисшествия4 апреля 2023 15:27

В Тюмени на Салаирском тракте машина BMW на скорости сбила 12-летнюю девочку

Машина сбила ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе
Серафима Краснова
Предварительно, машина сбила ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе.

Предварительно, машина сбила ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе.

Фото: Татьяна Коркина

Во вторник вечером, 4 апреля, на Салаирском тракте иномарка сбила 12-летнюю девочку. По предварительной версии ГИБДД, автомобиль марки BMW переехал ребенка при обгоне.

— Авария с участием ребенка произошла на 6-м километре Салаирского тракта. Автомобиль наехал на пешехода. 12-летнюю девочку госпитализировали в больницу с травмами. Детали происшествия устанавливаются, — заявили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

Предварительно, машина сбила ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе.