В Тюмени на Салаирском тракте машина BMW на скорости сбила 12-летнюю девочку

Предварительно, машина сбила ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. Фото: Татьяна Коркина

Во вторник вечером, 4 апреля, на Салаирском тракте иномарка сбила 12-летнюю девочку. По предварительной версии ГИБДД, автомобиль марки BMW переехал ребенка при обгоне.

— Авария с участием ребенка произошла на 6-м километре Салаирского тракта. Автомобиль наехал на пешехода. 12-летнюю девочку госпитализировали в больницу с травмами. Детали происшествия устанавливаются, — заявили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

Предварительно, машина сбила ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе.