К Тюмени приближается циклон с Севера с мощным похолоданием до -10 градусов

Вслед за циклоном с Севера в Тюменскую область придет резкая смена температуры. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

До среды, 5 апреля 2023 года, в Тюмени и области простоит теплая погода с температурой от +8…+13 градусов, сообщают синоптики.

Днем 6 апреля на Тюменскую область с Севера зайдет циклон с мощным похолоданием. Осадков в эти дни не предвидится. Сегодня на Севере региона бушует метель, снег, а температура воздуха упала до -10...-15 градусов. Через пару дней аналогичная погода нагрянет в Тюмень.

Вслед за циклоном с Севера в Тюменскую область придет резкая смена температуры. К концу недели в городе похолодает до -10 градусов, местами до -13.