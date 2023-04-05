Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 апреля 2023 1:00

К Тюмени приближается циклон с Севера с мощным похолоданием до -10 градусов

Вслед за циклоном с Севера в Тюменскую область придет резкая смена температуры
Серафима Краснова
Вслед за циклоном с Севера в Тюменскую область придет резкая смена температуры.

Вслед за циклоном с Севера в Тюменскую область придет резкая смена температуры.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

До среды, 5 апреля 2023 года, в Тюмени и области простоит теплая погода с температурой от +8…+13 градусов, сообщают синоптики.

Днем 6 апреля на Тюменскую область с Севера зайдет циклон с мощным похолоданием. Осадков в эти дни не предвидится. Сегодня на Севере региона бушует метель, снег, а температура воздуха упала до -10...-15 градусов. Через пару дней аналогичная погода нагрянет в Тюмень.

Вслед за циклоном с Севера в Тюменскую область придет резкая смена температуры. К концу недели в городе похолодает до -10 градусов, местами до -13.