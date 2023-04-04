В Тюменской области за 2022 год произошло более 100 ДТП из-за диких животных

За 2023 год в Госохотдепартамент региона поступило три сообщения об авариях с участием лесных зверей. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области все чаще под колеса автомобилей попадают дикие звери: косули и лоси. Об этом рассказали в Госохотдепартаменте Тюменской области.

Так, за 2022 год под колесами автолюбителей в регионе скончалось более 100 животных. В частности, 35 лосей стали участниками ДТП в Тюменской области, а также 60 косуль, пишет «АиФ–Тюмень».

За 2023 год в Госохотдепартамент региона поступило три сообщения об авариях с участием лесных зверей.