В Тюмени группа парней проехала на машине по пешеходной улице Дзержинского

Кадрами правонарушения поделились с Госавтоинспекцией неравнодушные граждане. Фото: Татьяна Коркина

Группа молодых парней устроила вечеринку ночью на пешеходной улице Дзержинского и заехала на автомобиле на бордюр. Ребята проводили время вблизи одного ночного клуба. Кадрами правонарушения поделились с Госавтоинспекцией неравнодушные граждане.

Кроме того, этой же ночью экипаж ДПС остановил автомобиль с пьяной компанией в салоне. Водитель машины отказался проходить медицинское освидетельствование на алкоголь. Примечательно, что водительских прав у парня при себе не было.

Водитель машины отказался проходить медицинское освидетельствование на алкоголь. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

– Суд приговорил автомобилиста к 10 суткам административного ареста за пьяное вождение. После отбытия ареста водитель будет привлечен к административной ответственности за езду по тротуару, – уточнили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

Напомним, в Тюмени на 35% выросло количество ДТП с пострадавшими.