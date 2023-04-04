Губернаторскую выплату к юбилею брака получили 720 семейных пар Тюменской области

Почти 16 миллионов рублей выделили из регионального бюджета для поддержки юбиляров в 2023 году. Фото: Татьяна Коркина

Губернаторские выплаты к юбилею брака получили почти 720 семейных пар в Тюменской области за 2023 год. Почти 16 миллионов рублей выделили из регионального бюджета для поддержки юбиляров в первом квартале текущего года.

– Единовременная выплата предоставляется один раз к любой из юбилейных дат: 50-летие, 55-летие, 60-летие, 65-летие, 70-летие, 75-летие супружеской жизни, – сообщили в пресс-службе информационного центра правительства Тюменской области.

Жители могут подать заявление в МФЦ или в учреждение социального обслуживания населения по месту жительства.