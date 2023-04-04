В Тюмени банкротят компании бывшего гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко

Фигурантами дела выступают две организации: ООО «РОСТ ГРИБ» и ООО «НЕО-КОМ». Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени налоговики банкротят компании, которые связаны с бывшим директором Антипинского НПЗ, олигархом Геннадием Лисовиченко. Согласно данным Арбитражного суда Тюменской области, сам предприниматель находится сейчас в международном розыске. Предположительно, он скрывается в Италии.

– Дела о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан. Заявитель: Федеральная налоговая служба, межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области, – сообщается в картотеке тюменского арбитражного суда.

Фигурантами дела выступают две организации: ООО «РОСТ ГРИБ» и ООО «НЕО-КОМ».

Напомним, олигарху Геннадию Лисовиченко вменяют ущерб предприятию на сумму свыше 35 миллионов рублей.