В Тюмени врача-нарколога Евгения Прочного суд отправил в колонию на 4 года за взятки свыше 60 тысяч рублей и подлог документов

Следователи изучили изъятую документацию и допросили свидетелей. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени вынесли приговор врачу-наркологу Евгению Прочному, который признан виновным в получении взятки на сумму свыше 60 тысяч рублей. Детали уголовного дела озвучили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

По данным следствия, 42-летний медик ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер» признан виновным в получение взятки за незаконные действия.

– Подсудимый, работая в должности врача психиатра-нарколога, через посредников за денежное вознаграждение обеспечил получение подложного отрицательного заключения химико-токсикологического исследования, на основе которого составил и подписал акт медицинского освидетельствования, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Следователи изучили изъятую документацию и допросили около 12 человек по этому делу. Специалистами была проведена лингвистическая экспертиза. Изучив материалы дела, суд приговорил врача к 4 годам колонии общего режима, а также он должен выплатить штраф в сумме более 600 тысяч рублей .