Из Тюмени с 1 по 10 мая запустят дополнительные поезда в Москву и Оренбург

С 1 по 10 мая пустят поезда дальнего следования. Фото: Виктория Гаврик

Дополнительные поезда в Москву и Оренбург запустят из Тюмени на майские праздники, рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги.

По данным РЖД, в период повышенного спроса, выходных и праздников, с 1 по 10 мая пустят поезда дальнего следования. Например, транспорт будет ходить из Тюмени в Москву с 26 апреля. Отметим, обратно поезда двинутся в Тюмень 28 апреля.

По маршруту Тюмень – Москва станут ходить четыре дополнительных поезда. Отправление в Оренбург из Тюмени намечено на 29 апреля 2023 года.