Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 апреля 2023 8:13

Из Тюмени с 1 по 10 мая запустят дополнительные поезда в Москву и Оренбург

С 1 по 10 мая пустят поезда дальнего следования
Серафима Краснова
С 1 по 10 мая пустят поезда дальнего следования.

С 1 по 10 мая пустят поезда дальнего следования.

Фото: Виктория Гаврик

Дополнительные поезда в Москву и Оренбург запустят из Тюмени на майские праздники, рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги.

По данным РЖД, в период повышенного спроса, выходных и праздников, с 1 по 10 мая пустят поезда дальнего следования. Например, транспорт будет ходить из Тюмени в Москву с 26 апреля. Отметим, обратно поезда двинутся в Тюмень 28 апреля.

По маршруту Тюмень – Москва станут ходить четыре дополнительных поезда. Отправление в Оренбург из Тюмени намечено на 29 апреля 2023 года.