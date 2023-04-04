В Тюмени и области 4 апреля начался активный ледоход на Туре

В центре Тюмени вблизи жилищного комплекса «Правобережный» замечен активный ледоход на Туре. Фото: Виктория Гаврик

Как стало известно «КП»–Тюмень», ледоход в Тюменской области принял большие масштабы. Накануне лед на Туре и Иртыше тронулся в черте города, теперь и по течению выше вскрылась массивная ледяная корка.

По данным редакции, в центре Тюмени вблизи жилищного комплекса «Правобережный» замечен активный ледоход на Туре. Вместе с тем заметно поднялся уровень реки. В Тюмени фиксируется движение льда по Туре, говорят очевидцы в социальных сетях.

Напомним, ледоход на реке проходит в три этапа, сейчас – один из первых. Позже лед через Тюменскую область пройдет с верховий Иртыша и Туры, что принесет в регион резкое похолодание.

Напомним, в среду, 4 апреля, в Тюмени столбики термометров поползут вниз. Температура воздуха в городе достигнет +7 градусов.