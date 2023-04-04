Старейший хлебокомбинат Тюменской области в Ишиме оказался на грани банкротства с убытками в 98 млн рублей

За 12 месяцев прошлого года с хлебокомбината уволилось 19 человек. Фото: Татьяна Коркина

Один из старейших хлебокомбинатов Тюменской области – «Сила Сибири» – находится на грани банкротства. Информация о состоянии экономических дел на ишимском заводе появилась на официальном сайте сервиса СБИС.

За 12 месяцев прошлого года с хлебокомбината уволилось 19 человек. Убытки предприятия увеличились с 50,5 миллиона до 98 миллионов рублей в год.

Напомним, специалисты сервиса рассчитывают риски банкротства по нескольким методикам. В частности, у ишимского хлебокомбината рентабельность в минусе на 4%.