В Тюмени пьяный водитель иномарки на улице Чекистов не вписался в поворот, снес дорожный знак и перевернулся

Показания алкотестера составили 1, 19 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Утром произошло ДТП на улице Чекистов с перевертышем. Пьяный автолюбитель не вписался в поворот и врезался в бордюр. Позже водитель иномарки снес дорожный знак. На место приехали сотрудники правоохранительных органов. Автомобилисту провели тест на алкоголь.

– Показания алкотестера составили 1, 19 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, – говорится в сообщении пресс-службы Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ДТП никто не пострадал. Кадры с перевернутым автомобилем Skoda опубликовали в ГИБДД. На водителя силовики составили административный протокол за пьяное вождение и повреждение дорожного сооружения.