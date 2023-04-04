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НовостиПроисшествия4 апреля 2023 6:42

В Тюмени пьяный водитель иномарки на улице Чекистов не вписался в поворот, снес дорожный знак и перевернулся

Показания алкотестера составили 1, 19 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха
Серафима Краснова
Показания алкотестера составили 1, 19 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха

Показания алкотестера составили 1, 19 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Утром произошло ДТП на улице Чекистов с перевертышем. Пьяный автолюбитель не вписался в поворот и врезался в бордюр. Позже водитель иномарки снес дорожный знак. На место приехали сотрудники правоохранительных органов. Автомобилисту провели тест на алкоголь.

– Показания алкотестера составили 1, 19 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, – говорится в сообщении пресс-службы Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ДТП никто не пострадал. Кадры с перевернутым автомобилем Skoda опубликовали в ГИБДД. На водителя силовики составили административный протокол за пьяное вождение и повреждение дорожного сооружения.