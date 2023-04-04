Мотоциклист повредил ногу в ДТП с иномаркой на пересечении улиц Семенова и Федорова в Тюмени

Водитель иномарки не пропустил байкера. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени в апреле зафиксировано первое ДТП с мотоциклистом. Кадрами происшествия поделились очевидцы в социальных сетях. На огромной скорости байкер передвигался по улице Николая Семенова. Внезапно мотоциклист столкнулся с легковым автомобилем.

Мужчина вылетел из седла и пролетел в воздухе пару метров. К счастью, он жив, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области. По данным ведомства, на перекрестке произошло столкновение автомобиля Ford и мотоцикла.

По предварительной версии инспекторов, водитель иномарки не пропустил байкера. У мотоциклиста травмирована нога.

Напомним, в Тюменской области за 2022 год в ДТП погибли 17 мотоциклистов.