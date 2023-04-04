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НовостиОбщество4 апреля 2023 4:40

Названы популярные у тюменцев детские имена в 2023 году

Девочкам давали имена София или Анна
Серафима Краснова
Девочкам давали имена София или Анна.

Девочкам давали имена София или Анна.

Фото: Виктория Гаврик

В Управлении ЗАГС Тюменской области рассказали о популярных именах для новорожденных в 2023 году. Так, за прошедшие месяцы в регионе своих малышей родители чаще называли Михаилом или Иваном.

Девочкам давали имена София или Анна, сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС по Тюменской области.

– Делимся с вами популярными именами девочек и мальчиков, рождение которых зарегистрировано органами ЗАГС Тюменской области в 2023 году. Мальчики – Александр, Артём, Михаил, Иван, Марк. Девочки – София, Анна, Варвара, Мария, Алиса, – уточнили в управлении.

Добавим, аналогичная ситуация фиксировалась в Тюменской области и в 2022 году. Родители также предпочитали давать имена малышам София и Артем.