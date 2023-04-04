Жительница Тюмени Ольга Маслова заявила о похищении двух своих детей экс-супругом

Двоих ее детей сначала вывезли из Москвы, а потом пересекли с ними границу РФ. Фото: Татьяна Коркина

Тюменка Ольга Маслова заявила о похищении двух своих несовершеннолетних детей. Женщина предполагает, что мальчиков бывший муж вывез за границу. Просьбу о помощи жительница Тюмени разместила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам матери, двоих ее детей сначала вывезли из Москвы, а потом пересекли с ними границу РФ. Женщина уточнила, что написала заявление в полицию, а материалы дела были позже переданы в Следственный комитет.

В УМВД России по Тюменской области сообщили, что проверка в рамках исполнительного производства проводится, но информация о ходе разыскных мероприятий не распространяется.