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НовостиОбщество4 апреля 2023 4:16

Жительница Тюмени Ольга Маслова заявила о похищении двух своих детей экс-супругом

Двоих ее детей сначала вывезли из Москвы, а потом пересекли с ними границу РФ
Серафима Краснова
Двоих ее детей сначала вывезли из Москвы, а потом пересекли с ними границу РФ.

Двоих ее детей сначала вывезли из Москвы, а потом пересекли с ними границу РФ.

Фото: Татьяна Коркина

Тюменка Ольга Маслова заявила о похищении двух своих несовершеннолетних детей. Женщина предполагает, что мальчиков бывший муж вывез за границу. Просьбу о помощи жительница Тюмени разместила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам матери, двоих ее детей сначала вывезли из Москвы, а потом пересекли с ними границу РФ. Женщина уточнила, что написала заявление в полицию, а материалы дела были позже переданы в Следственный комитет.

В УМВД России по Тюменской области сообщили, что проверка в рамках исполнительного производства проводится, но информация о ходе разыскных мероприятий не распространяется.