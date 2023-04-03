Праздник "Мы - одна семья!"в Ишиме собрал 250 детей и их родителей

В первой части мероприятия - "Чемпионате ползунков" - между собой соревновались малыши от 6 месяцев до 2 лет

Праздник "Мы - одна семья!", который прошел в Ишиме 1 апреля, собрал 250 детей и их родителей.

В первой части мероприятия - "Чемпионате ползунков" - между собой соревновались малыши от 6 месяцев до 2 лет.

Все участники были разделены на 3 возрастные группы. В этот раз дистанцию в 10 метров быстрее всего проползли девчонки: Гультяева Кира (11 месяцев), Томилова Кристина (1 год и 1 месяц), Кожурова Аделина (1 год 11 месяцев).

Нешуточная борьба в день смеха развернулась во втором блоке праздника - "Гонках на толокарах", где спортсмены на машинках-толокарах преодолевали 25 метров. Так, судьбу первого места в заездах девочек 3-4 лет решила одна сотая секунды. Мотыгуллина София преодолела дистанцию за 10,13 сек, а ее соперница Николаева Ева - за 10,14 сек, что позволило ей занять второе место. Также победителями Гонок стали: Ангина Анна (2 года 11 месяцев), Хицунова Дарья (4 года 6 месяцев), Соболев Александр (2 года 2 месяца), Гультяев Даниил (3 года 4 месяца), Серков Дмитрий (4 года 10 месяцев).

Кроме того, весь день для родителей маленьких спортсменов, в холле спортивного комплекса "Локомотив", проходили индивидуальные консультации 10 специалистов. Среди них - представители Социального фонда России, отдела образования, Ишимского педагогического института, врачи, психологи и логопеды.

- Мы стараемся пригласить максимально возможное число консультантов, чтобы родители не тратили время на дополнительные походы в гос.учреждения и больницы. И, как показывает практика, участники праздника с удовольствием пользуются этой возможностью. За время мероприятия более 100 родителей получили ответы на свои вопросы, - отмечает Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта "Создавая будущее".

В заключение праздника организаторы пригласили ишимцев с детьми старше 5 лет на следующее мероприятие - "Семейный чемпионат по собиранию пазлов", который состоится осенью.