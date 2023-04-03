Военный комиссар Тюменской области Куличков рассказал, станут ли вызывать призывников в военкоматы через «Госуслуги»

В армию от Тюменской области призовут на срочную службу 1 700 бойцов Фото: Татьяна Коркина

С апреля в Тюменской области стартовал весенний призыв на срочную службу в Вооруженные силы РФ. Некоторые парламентарии заявляли, что в России начнут рассылать повестки через портал «Госуслуги». Сообщалось, что повестки, отправленные через государственный портал, будут иметь такую же юридическую силу, как и обычные повестки.

Сегодня на пресс-конференции военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков сообщил, что раздача повесток в регионе в 2023 году пройдет в стандартном режиме – только лично в руки и под роспись.

– Пока изменений в законодательстве нет, мы работаем в обычном режиме. В военкомат приходят либо по повестке, либо самостоятельно. Больше пока никаких механизмов, которые подразумевают вручение повестки через «Госуслуги» или СМС, у нас нет. Если будут изменения в законодательстве, мы к этому готовы, – уточнил Алексей Куличков.

Напомним, в ВС РФ в 2023 году от Тюменской области призовут на срочную службу 1 700 человек. В частности, ребята смогут пройти службу в Президентском полку.