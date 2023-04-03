Сургутскому УМН АО «Транснефть-Сибирь» исполнилось 55 лет

Фото: АО «Транснефть – Сибирь».

Коллектив Сургутского управления магистральных нефтепроводов АО «Транснефть-Сибирь» отметил 55 лет с момента основания подразделения. Этот филиал компании один из старейших. Его основали в 1968 году в составе Управления магистральных нефтепроводов Западной и Северо-Западной Сибири. Цель – обслуживание введенного в эксплуатацию 1000-километрового магистрального нефтепровода Усть-Балык – Омск. Уже позднее на базе Сургутского УМН создали самостоятельные филиалы – в городах Нижневартовск, Нефтеюганск и Ноябрьск.

В настоящее время обслуживанием производственных объектов Сургутского управления занимается более одной тысячи профессионалов своего дела. Чтобы обеспечить стабильный график транспортировки нефти и безопасную эксплуатацию системы МН, коллектив постоянно повышает надежность производственных мощностей на площадочных объектах и линейной части. Здесь внедряются современные инновационные технологии в области автоматизации процессов и цифровизации, появляется новое оборудование отечественного производства по программе импортозамещения.

Так, в декабре 2022 года на ЛПДС «Апрельская» ввели в эксплуатацию новую автоматизированную систему управления резервуарным парком, системами пожаротушения и пожарной сигнализации. Были построены новые и отремонтированы существующие кабельные эстакады, выполнен ремонт операторной. Таким образом, был увеличен срок безопасной эксплуатации системы автоматизации, улучшены условия работы персонала.

Завершены работы по реконструкции здания пожарного депо ЛПДС «Западный Сургут», что обеспечило более высокий уровень пожарной безопасности объекта. Теперь одновременно в боксе могут располагаться до четырех пожарных автомобилей. Проведен ремонт поста ежедневного технического обслуживания и мойки автомобилей, зоны обслуживания и хранения пожарных рукавов, организован и оснащен пост газодымозащитной службы, которая занимается тушением пожаров в непригодной для дыхания среде. Пожарное депо оснащено всем необходимым оборудованием.

Фото: АО «Транснефть – Сибирь».

В настоящее время на НПС «Урьевская-4» проводятся работы по замене трех подпорных электронасосных агрегатов. Повышенный КПД современных насосов производства АО «Транснефть Нефтяные Насосы» (Челябинск) позволяет экономичнее использовать электроэнергию для транспортировки нефти. Кроме того, новые насосные агрегаты обладают увеличенным межремонтным периодом.

На ЛПДС «Западный Сургут», «Апрельская», «Урьевская» ведутся работы по техническому перевооружению трех резервуаров объемом 20 тысяч кубических метров каждый. Тут частично заменят дефектные участки металлоконструкции кровли, стенок и днища ёмкости, а еще реконструируют систему пенопожаротушения резервуаров.

В настоящее время в состав Сургутского УМН входят три линейные производственно-диспетчерские станции: «Западный Сургут», «Апрельская», «Урьевская», а также нефтеперекачивающая станция «Юган». Коллектив обслуживает боле одной тысячи километров линейной части трубопроводов. В систему МН подразделения нефть поступает от крупнейших добывающих компаний. Всего прием углеводородного сырья филиал осуществляет на 10 приёмо-сдаточных пунктах от 15 производителей.

В полном объеме реализуются программы улучшения жилищных условий, социальное и медицинское страхование, оздоровление работников Сургутского УМН и членов их семей. На регулярной основе социальную поддержку получают пенсионеры управления, им компенсируют затраты на медикаменты, санаторно-курортное лечение. Активно сотрудники и их семьи участвуют в добровольческом движении ПАО «Транснефть», компания в этом году отмечает 30-летие с момента создания, в патриотических и экологических акциях.

– Безопасность, безаварийность, надежность – всё это в полной мере каждый день на своих рабочих местах обеспечивает коллектив Сургутского УМН, настоящая команда единомышленников. Благодарю вас за добросовестный труд, – отметил генеральный директор акционерного общества Р. Р. Исламов.

Начальник Сургутского УМН С. В. Мартыненко в свою очередь заявил, что коллектив Сургутского УМН – грамотные, инициативные специалисты, часть которых отдала служению своему делу всю трудовую жизнь: «Сегодня эстафету принимают молодые специалисты, в основном это выпускники Тюменского индустриального университета и Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа. На производство молодые инженеры и рабочие приходят теоретически подготовленными, с желанием работать в трубопроводной отрасли».