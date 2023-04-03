Фото: противопожарная служба Тюменской области.

В тюменском селе Успенка сгорело здание автосервиса с кислородными баллонами внутри. На пульт управления пожарной службы сообщение о пожаре поступило в 12 часов дня. По прибытии на место возгорания первых спасателей фиксировалось открытое горение здания размером 15 на 5 метров.

– На месте вызова работают 12 человек личного состава и 4 единицы основной и специальной пожарной техники. От противопожарной службы привлечены подразделения отдельных постов № 103 села Успенка и № 124 села Перевалово, – рассказали в пресс-службе противопожарной службы Тюменской области.

Пожар произошел в здании на улице Попова, 17.