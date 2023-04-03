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НовостиОбщество3 апреля 2023 12:30

«Авторадио дарит поездку на юбилейное шоу в Москве!

У тюменцев есть возможность побывать на грандиозном шоу
Источник:kp.ru
Фото: «Медиа Траст Тюмень».

Фото: «Медиа Траст Тюмень».

В 2023 году «Авторадио» отметит свой юбилей! Праздничное шоу «Авторадио. 30 лет. Классика» состоится 22 апреля в Crocus City Hall. Филипп Киркоров, Владимир Пресняков, Ева Польна, Григорий Лепс, Леонид Агутин, Дима Билан, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Звонкий, Zivert, Ёлка, Filatov & Karas, Мари Краймбрери, Emin, Люся Чеботина, Burito, Dabro и другие – 30 самых ярких звезд «Авторадио» исполнят свои главные хиты в сопровождении большого симфонического оркестра.

У тюменцев есть возможность побывать на грандиозном шоу! С 1 по 14 апреля в прямом эфире на 106,1 FM пройдет яркая и динамичная игра «Авторадио» рулит», по итогам которой и будет определен счастливый обладатель билетов!

Если вы являетесь постоянным слушателем «Авторадио», готовы испытать свою удачу, то не упустите уникальную возможность лично побывать на грандиозном шоу «Авторадио. 30 лет. Классика»!

Генеральный партнер проекта – федеральная аптечная сеть «Фармленд», https://farmlend.ru/

Подробности – на сайте https://radiovtyumeni.ru/ и в группе https://vk.com/autoradio72

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