Центр обслуживания клиентов тюменской энергокомпании будет принимать абонентов по новому графику

Фото: Марина Нагайцева.

«Россети Тюмень» с апреля 2023 года почти в три раза увеличили время очного приема потребителей в центре обслуживания клиентов (ЦОК). Новый график работы ЦОК: в будние дни с 8:00 до 19:00, без перерывов и с 9:00 до 13:00 по субботам. Общее время приема клиентов по сравнению с прошлым годом увеличилось с 21 до 59 часов в неделю.

Ранее очный прием осуществлялся только по рабочим дням с 8:00 до 17:00, а в период ковидных ограничений – три дня в неделю с 9:00 до 16:00. Увеличение продолжительности очного взаимодействия энергокомпании с клиентами существенно повысит комфорт потребителей при выборе времени посещения.

Прием заявок на подключение электричества от физических и юридических лиц является основным направлением деятельности ЦОК. Кроме того, в центре обслуживания клиенты могут заказать технологическое присоединение, переоформить документы при смене собственника, получить консультацию по установке или замене приборов учета, согласовать проведение работ в охранной зоне ЛЭП.

Центр обслуживания клиентов располагается в Тюмени на ул. Даудельной, д. 44. Связаться с энергетиками в круглосуточном режиме можно по телефону горячей линии 8-800-220-0-220, а также посредством единого портала электросетевых услуг «Портал-ТП.РФ» и мобильного приложения «Россети – личный кабинет», доступного пользователям устройств на Android и IOs.