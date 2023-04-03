Сейчас на рынке труда опубликовано около 5 тысяч вакансий. Фото: Татьяна Коркина

Названы востребованные профессии в Тюменской области. Так, в регионе нужны курьеры, руководители, продавцы и врачи. Рынок труда проанализировали специалисты по поиску работы. На сегодняшний день опубликовано порядка 5 тысяч вакансий.

Месяц назад сотрудники могли выбирать из 3,7 тысячи вакансий. Жителям Тюмени предлагают заработную плату от 20 до 70 тысяч рублей. Директор магазина в городе получает около 70 тысяч рублей ежемесячно.

Более чем в 100 специалистах нуждается сфера медицины в Тюмени. Например, в онкологах, хирургах, врачах ультразвуковой диагностики.