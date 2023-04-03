В Тюменской области леса начнут патрулировать сотрудники УМВД

После схода снега в лесу пожарная обстановка может быть напряженная. Фото: Татьяна Коркина

Тюменские леса начнут патрулировать сотрудники МКУ «ЛесПаркХоз» и специалисты дорожно-постовой службы УМВД России. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Мероприятия по патрулированию стартовали 31 марта 2023 года.

«Согласно распоряжению администрации города Тюмени от 05.03.2019 № 134 «Об организации охраны городских лесов города Тюмени от пожаров», с начала пожароопасного сезона с целью своевременного обнаружения очага возгорания патрульными группами МКУ «ЛесПаркХоз» осуществляется ежедневный объезд территории городских лесов. В праздничные и выходные дни в патрулировании участвуют сотрудники дорожно-постовой службы УМВД России по городу Тюмени», – говорится в сообщении пресс-службы администрации Тюмени.

После схода снега в лесу пожарная обстановка может быть напряженная, предупредили власти жителей Тюменской области.

Напомним, что в регионе за прошедшие сутки произошло более 20 природных пожаров.