Нефтепроводчики тушили условный пожар на ЛПДС «Каркатеевы» в ХМАО-Югре в рамках учений

Фото: «Транснефть – Сибирь»

«Транснефть-Сибирь» провела плановое пожарно-тактическое учение по ликвидации условного пожара, который «произошел» в насосном зале общего укрытия магистральных насосных агрегатов линейной производственно-диспетчерской станции «Каркатеевы». Учения прошли совместно с Нефтеюганским пожарно-спасательным гарнизоном федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Целью учений являлась отработка действий личного состава при проведении боевого развертывания, а также взаимодействие пожарной охраны с администрацией и службами производственного объекта.

По замыслу учения, «возгорание» случилось из-за разрушения торцового уплотнения магистрального насосного агрегата с последующим выходом и возгоранием нефти. Его площадь составила боле 180 квадратных метров.

Оператор НППС вместе с дежурным персоналом станции условно перекрыл задвижки на нефтепроводе и отключил электроэнергию. Оперативно проведена эвакуация персонала из «опасной» зоны.

Через три минуты на место прибыл дежурный караул 25-й пожарно-спасательной части, охраняющей ЛПДС «Каркатеевы». Проведена условная пенная атака пожарным стволом «Пурга-30» для тушения «нефти» в насосном зале с подачей ручных комбинированных стволов для защиты технологического оборудования в электрозале и фасада здания общего укрытия.

Условный пожар был успешно локализован, а затем ликвидирован. Как итог, комиссия отметила слаженность и оперативность действий участников тренировочного мероприятия.

Отметим, что к учениям привлекли шесть единиц пожарной и спецтехники, 32 работника пожарной охраны и ЛПДС «Каркатеевы» Нефтеюганского УМН. Проведение пожарно-тактических учений с персоналом подразделений и служб компании является важной составляющей в обеспечении пожарной, промышленной и экологической безопасности на объектах предприятия.