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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 9:42

В Тюмени в первых числах апреля ожидаются похолодание до -7 градусов и снегопад

Морозы простоят в Тюмени всего 1-2 суток
Серафима Краснова
Морозы простоят в Тюмени всего 1-2 суток.

Морозы простоят в Тюмени всего 1-2 суток.

Фото: Татьяна Коркина

Несмотря на ясную и солнечную погоду, скоро тюменцев ждет резкое похолодание и снегопад. Сегодня, 3 апреля, столбики термометров в регионе поднимаются до +18 градусов Цельсия. Однако уже на неделе синоптики прогнозируют сильное похолодание – до минус 7 градусов.

Температурный скачок произойдет с 5 на 6 апреля 2023 года в Тюмени. Согласно данным долгосрочного прогноза погоды, с понедельника по среду в городе будет стоять теплая и солнечная погода, без ветра и сильных изменений температуры. К концу недели в Тюмени резко похолодает – до минус 7 градусов ночью.

Добавим, что днем установится температура воздуха в пределах 0 градусов. Примечательно, что морозы простоят в Тюмени всего 1-2 суток, позже снова потеплеет до +10 градусов.