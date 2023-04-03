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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 8:48

В Тюменской области за сутки ликвидировали 11 ландшафтных пожаров

С 3 апреля 2023 года жителям запрещено посещать леса и сжигать сухую траву
Серафима Краснова
С 3 апреля 2023 года жителям запрещено посещать леса и сжигать сухую траву.

С 3 апреля 2023 года жителям запрещено посещать леса и сжигать сухую траву.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени стартовал пожароопасный сезон. По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, за последние сутки спасателям удалось ликвидировать 11 ландшафтных пожаров. С 3 апреля 2023 года жителям запрещено посещать леса и сжигать сухую траву.

– Человеческий фактор остается основной причиной ландшафтных и лесных пожаров. Поэтому следует строго выполнять требования, связанные с ограничением посещения лесов, соблюдать правила пожарной безопасности, – заявил Леонид Остроумов.

На сегодняшний день в регионе продолжает полыхать 21 ландшафтный пожар: от Ялуторовска до Тюменского района.