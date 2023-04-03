Житель Тобольска во время ссоры ударил знакомого ножом в грудь

61-летний тюменец от травм скончался. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тобольске обвиняемый в убийстве своего приятеля заключен под стражу. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

По версии следствия, вечером 28 марта текущего года мужчина, находясь в квартире дома в микрорайоне № 8 города Тобольска, в ходе ссоры со своим другом ударил его ножом – четыре раза в область грудной клетки и по телу.

61-летний тюменец от травм скончался.

– Следователями и криминалистами СКР проведен осмотр места преступления, проводятся допросы. Изъято орудие убийства – нож, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Добавим, что обвиняемого заключили под стражу до суда, сейчас правоохранительные органы проводят комплекс следственных действий.