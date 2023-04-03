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НовостиОбщество3 апреля 2023 5:31

В Тюмени с 15 апреля кафе и рестораны откроют летние веранды

Сам сезон начнется в городе в конце апреля
Серафима Краснова
Сам сезон начнется в городе в конце апреля.

Сам сезон начнется в городе в конце апреля.

Фото: Татьяна Коркина

Администрация Тюмени объявила, что летние рестораторы могут начать устанавливать свои веранды с 15 апреля. При этом сам сезон начнется в городе в конце апреля. Об этом говорится в документации, которую опубликовала мэрия.

Также рестораторы должны следовать новым правилам благоустройства, регламентирующим их работу и оформление. Сейчас от предпринимателей уже поступило 12 заявок для размещения летних веранд. В том числе на пешеходной улице Дзержинского.

Для собственников также предусмотрена возможность сохранить конструкции сезонных кафе, размещенных по индивидуальным проектам. Летний сезон для рестораторов продлится до 15 октября 2023 года.

Отметим, что площадки должны быть автономными от капитальных конструкций кафе. На ночь столики предприниматели убирают.