Названы даты майских выходных для тюменцев в 2023 году

Власти решили не продлевать выходные для горожан. Фото: Татьяна Коркина

В 2023 году на майские праздники тюменцев ожидает четырехдневная рабочая неделя. Сразу на первую декаду месяца выпадает два любимых и значимых праздника для граждан: День труда (1 мая) и чествование победы СССР в Великой Отечественной войне – День Победы (9 мая).

Жителей Тюменской области ждет отдых с 29 апреля по 1 мая (с субботы по понедельник включительно). Позже, с 6 по 9 мая, а именно с субботы по вторник включительно, дни будут нерабочими.

Как и в прошлом году, власти решили не продлевать выходные для горожан, так же было в 2020 и 2021 годах. Следующие затяжные праздники ожидают тюменцев в июне. Жители отметят День России.

Добавим, что сокращенных рабочих дней в этом году не будет, потому что праздничные даты не соседствуют непосредственно с рабочими днями, им предшествуют календарные выходные.