В Тюменской области для пожилых людей работают несколько важных проектов

Фото: департамент соцразвития

В Тюменской области для пожилых людей работает несколько проектов, направленных на развитие активного долголетия, повышение качества жизни. Бабушки и дедушки могут примерить на себя разные роли и выбрать то, что им ближе.

ВСЕ - НА ЭКСКУРСИИ

Несколько лет в регионе работает проект для серебряных волонтеров «Гиды 55+. Перезагрузка» благотворительного фода «Старшее поколение». Недавно добровольцы сделали микс-мероприятие, соединив историю и спорт. Свою экскурсию «Затюменский властелин лыж» креативная активистка 55+ Людмила Суппес провела в преддверии Международного женского дня. Волонтер подготовилась тщательно, в ее программе сочетались веселые старты, пение, танцы и историческая часть - возникновение лыжного спорта.

Так, участники встречи узнали, что скользящие лыжи как средство, облегчающее передвижение по снегу, находили применение еще в Древней Руси. До появления лыжного спорта, что произошло сравнительно недавно - в конце прошлого столетия, в России катались на лыжах для развлечения и с оздоровительными целями. После теоретического материала Людмилы Суппес чемпион областных «Сельских игр» Сергей Соболев провел мастер-класс езды на лыжах. Под веселые звуки музыки между гостями экскурсии устроили соревнование, кто первый на лыжах доберется до финиша. Три победителя получили награды в виде ярких цветных шарфов, которые связали рукодельницы 55+ проекта «Арт-изба».

- Для меня как для гида экскурсия - это не только хорошо выученная литература, но и раскрытие творческого потенциала. Мы в серебряном добровольчестве стараемся преподносить материалы интересно, чтобы каждый участник с восторгом вспоминал о прошедшем мероприятии, - прокомментировала Людмила Суппес, лидер проекта «Гиды 55+. Перезагрузка».

Участница мероприятия Наталья Александрова рассказала, что думала, не справится с практической частью встречи, ведь на лыжи вставала очень давно, но, благодаря гидам, которые всегда были рядом и помогали каждому участнику, всё получилось. С приходом весны волонтеры возобновляют и уличные экскурсии. Недавно добровольцы провели благотворительную уличную обзорную экскурсию «Ах, Садовая, улица малая!».

- Немногие знают, что в прошлом улица Садовая - это улица Дзержинского в настоящем. Эспланада не длинная, начинается от реки Туры, пересекает улицы Республики и Ленина, оканчивается на Смоленской. Однако ее протяженности (чуть более 1 километра) хватило, чтобы экскурсанты получили наилучшие впечатления от променада. Это настоящий музей под открытым небом, - рассказала ведущая экскурсии Людмила Суппес. Формирование Садовой градостроители запланировали еще в XVIII веке. В дальнейшем улица стала адресом многих усадеб зажиточных купцов и мещан, статус этих зданий ныне - памятники местной архитектуры. Сегодня улица является одной из немногих мест, где лучше других сохранился исторический облик старой Тюмени.

Видами сохраненных и отреставрированных элементов уникальной тюменской домовой резьбы насладились слушатели этой экскурсии. Здесь расположились особняки именитых горожан М. Е. Дементьева, Н. О. Сергеева, Т. И. Шаровой, М. Ф. Черепанова. А в свое время важной частью инфраструктуры были аптека провизора З. И. Зеневича, ремесленное училище А. И. Текутьева и приказчичий клуб в доме С. С. Бровцына. Гостей города привлекает не только содержательная история Садовой. Настоящим праздником и усладой для глаз горожан стало превращение улицы Дзержинского в пешеходный бульвар. Сейчас это точка притяжения для тюменцев и туристов - тихая, уютная, живописная улочка с торговыми лавками, в которых можно приобрести аутентичные подарки и сувениры, попить чай, кофе и угоститься вкусными блюдами.

ВОЛОНТЕРЫ В РОЛИ АКТЕРОВ

Необычным мероприятием для гидов 55+ стало «Зимнее рандеву» - заседание клуба тюменской старины «Долгая дорога тюменской нефти». Серебряные активисты долго готовились к этому дню, изучали историю нефтепромысла Тюмени, чтобы событие стало для каждого зрителя незабываем.

Главной особенностью, с восторгом и восхищением встреченной публикой, стал показ историко-литературного спектакля «Черное золото земли тюменской». В роли актеров выступили гиды-волонтеры, благодаря которым история поиска и освоения нефтяных месторождений в Тюмени приобрела «лицо». - Ожившая летопись прошлого интересна не только для слушателей, но и для самого гида, - отметила Людмила Хромина.

КСТАТИ

В рамках проекта «Гиды 55+. Перезагрузка» благотворительного фонда «Старшее поколение» тюменцам старшего возраста предоставляется уникальный шанс получить новую «профессию» - экскурсовод. Кураторы туристической инициативы набирают добровольцев для реализации образовательного процесса. Четырехмесячный обучающий курс включает в себя несколько направлений: культурология, краеведение, ораторское искусство, экскурсионное и историко-архивное дело, иностранный язык и другие направления. Стать частью команды и получить звание гида совсем несложно, главное - желание и активность. Записаться можно, обратившись по телефону (3452) 51-77-05, или на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Проект соответствует основным направлениям регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», который является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества жизни людей старшего возраста.