В Тюмени состоялся IV Градостроительный форум-выставка

Фото: Тюмень - наш дом

Строительная отрасль остается драйвером развития экономики в Тюменской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Моор. В этой отрасли занято около 38 тысяч человек, работают 5750 организаций и 111 застройщиков. В 2022 году в эксплуатацию ввели 2,245 млн кв. метров жилья. По этому показателю регион стал первым по УФО и третьим по России. Цифра оказалась рекордной в сравнении с предыдущими годами.

- Специалисты и эксперты со всей страны собрались, чтобы обсудить актуальные проблемы отрасли: кадры, цифровизацию, малоэтажное строительство, создание комфортной городской среды, - добавил губернатор, говоря о форуме. Из введенных в эксплуатацию 2245 тыс. кв. метров жилья 42% - объекты индивидуального жилищного строительства. В этом году планируется ввести 2270 тыс. кв. метров, а до 2034 года - 22715 тыс. кв. метров. Это заложено в стратегии развития отрасли. Задача выполнимая, для этого в регионе созданы все предпосылки. Сейчас в области возводится 322 многоквартирных дома.

- Подавляющее большинство процедур в сфере строительства переведены в цифровой вид, сокращено собственное их количество, серьезно оптимизированы подходы к ведению государственного строительного надзора. Именно такие подходы и заложены в стратегии развития строительной отрасли до 2030 года, - сказал начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов. Помимо вклада профессионалов в дело строительства, в Тюменской области успешно применяют меры поддержки отрасли.

- В самый непростой период в регионе реализовали подходы по авансированию бюджетных строек. Более 1,5 миллиарда рублей направлено на эти цели из регионального бюджета. Это позволило ни одну стройку даже в самое сложное время не остановить. И те объекты, которые планировалось ввести, вводятся, - заметил начальник ГУС.

Несмотря на изменение экономической ситуации, интерес у девелоперов, застройщиков, потребителей к строительству комфортного жилья не пропал. По словам главы города Руслана Кухарука, важно комплексное развитие территории, включая строительство объектов социальной инфраструктуры и расселение из аварийного жилья. Реализуемый объем участков в рамках комплексного развития территорий в городе сегодня составляет 115 га, планируемый - более 200 га. При строительстве новых социальных и культурных объектов мнение горожан учитывается, сказал Кухарук, и если жители выступают против строительства каких-либо объектов, это принимается во внимание.

Возводя новые микрорайоны, важно не забывать об эстетике и красоте, напомнил заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов. На решение этой задачи направлено создание центра стратегического развития «Сибирь» - дискуссионной площадки, которая будет формировать единую архитектурную стратегию города.

- Тюмень занимает первое место в стране по индексу качества городской среды по умным городам. Это слаженная работа всего сектора строительства и неравнодушных жителей. Сегодня необходим качественно новый уровень диалоговой площадки, для того чтобы инвесторы, представители бизнеса, девелоперы, строители и жители были заинтересованы в реализации одного общего объекта, который принес бы и доходы, и удовлетворение современной городской средой, - подчеркнул глава города Руслан Кухарук.

Специалисты центра будут выполнять большой спектр работы, начиная от разработки проектной документации, мастер-планов, определения экономической целесообразности той или иной площадки и заканчивая ее трансформацией и установлением диалога между властью, бизнесом и жителями города.

КСТАТИ

Заявления на получение градостроительного плана земельного участка онлайн подали 18673 жителя Тюменской области в 2022 году. Это самая популярная из услуг, которые оказываются в сфере строительства в электронном виде, сообщает Главное управление строительства. Через единый портал государственных услуг документы на строительство оформили 15642 жителя региона.

Активнее всего данной услугой пользовались в Тюменском районе. Специалисты обработали в 2022 году 8594 заявления, в среднем по 30 заявлений в день. В Тюмени за градостроительным планом земельного участка в прошлом году обратились 7715 человек. На третьем месте по активности жители Нижнетавдинского района. Они заказали градплан на 690 участков, - рассказали в ГУСе. Градостроительный план предоставляется в течение 14 рабочих дней. На едином портале граждане могут оформить 15 массовых социально значимых услуг, которые курирует ГУС. Среди них выдача разрешения на строительство объекта, подготовка и утверждение документации по планировке территории и другие.