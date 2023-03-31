Центр амбулаторной онкологической помощи облбольницы № 3 расширил спектр препаратов для химиотерапии Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Благодаря федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями», три года назад на базе облбольницы № 3 начал работу центр амбулаторной онкологической помощи. За это время врачи-онкологи провели почти 2,5 тысячи курсов химиотерапии. В этом году специалисты планируют провести еще одну тысячу таких процедур, дополнив терапию двумя новыми препаратами (теперь их девять).

Дневной стационар онкоцентра располагает десятью койками, а на диспансерном учете состоят порядка 3,5 тысячи тоболяков и жителей района. Пациенты, направленные терапевтами на прием к врачу-онкологу, по показаниям могут получить консультацию кардиолога, хирурга, невролога, окулиста и уролога в онкоцентре, не посещая поликлинику. Врачи центра также удаляют злокачественные новообразования кожных покровов с последующим наблюдением пациентов в течение пяти лет. Сейчас в онкоцентре трудятся четыре врача-онколога, каждый принимает 24 человека в день. Доктора отмечают, что в случае своевременного выявления заболевания шансы на выздоровление достигают 99%.

- Успешно и легко поддаются лечению рак кожи, щитовидной, предстательной и молочной желёз. Именно эти заболевания чаще всего встречаются у пациентов центра. Для их выявления достаточно проходить диспансеризацию и ежегодный медосмотр по полису ОМС в отделении профилактики областной больницы № 3. Так, в прошлом году было выявлено 67 случаев рака молочной железы и 22 случая предстательной, более половины из них - на ранней стадии, - подчеркивает заведующий центром амбулаторной онкологической помощи Сергей Мещеряков.

Помимо периодического прохождения маммографии, женщины могут сами обследовать молочные железы. При подозрении на новообразования необходимо обратиться к участковому терапевту, который, по показаниям, направит к тому или иному узкому специалисту. Мужчинам следует периодически сдавать анализ крови на простатический специфический антиген.

Благодаря тому, что центр амбулаторной онкологической помощи находится вблизи диагностической базы областной больницы № 3, пациенты с подозрением на злокачественные новообразования в короткое время могут пройти необходимые дообследования, включая забор биоматериалов, рентген, МРТ и КТ-исследования.