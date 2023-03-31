В областной больнице Ярково появились три многофункциональные кровати Фото: Татьяна Коркина

В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» три многофункциональные кровати поступили в прошлом году в областную больницу № 24 (с. Ярково). Палата реанимации и интенсивной терапии медучреждения рассчитана на три койко-места, в среднем за год ее посещают около 200 человек. За пациентами этой палаты требуется особый уход, постоянное наблюдение и правильность выполнения всех манипуляций.

Многофункциональные кровати оснащены удобными матрасами, обладающими противопролежневым эффектом. А для пациентов палаты реанимации это крайне необходимо, особенно если речь идет о пациентах старшего поколения и маломобильных группах населения.

- Комфорт новых кроватей ощутили не только пациенты, но и сами медицинские работники. Дело в том, что для эффективного ухода за пациентами, а в особенности профилактики пролежней, пациентам необходимо менять положение каждые два часа. Раньше всё это делалось вручную, а сейчас с помощью пульта управления, - рассказала Тамара Кузнецова, медицинская сестраанестезист.

Новые кровати буквально адаптируются под корпус пациента. Одним нажатием на пульт можно поднять изголовье, отрегулировать секцию ложа по высоте, приподнять или опустить ноги, даже согнуть их в коленях. Это очень удобно. А боковые ограничители обеспечивают безопасность пациентов.

Ранее мы сообщали о том, что в регионе активно экспортируют медицинские услуги. Экспорт медицинских услуг - одна из задач национального проекта «Здравоохранение», поставленная в указе президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации до 2024 года».