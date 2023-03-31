В поликлиниках Тюменской области работают кабинеты раннего выявления онкозаболеваний Фото: Татьяна Коркина

В поликлиниках региона работают кабинеты раннего выявления заболеваний - мужской и женский. Это один из способов предотвратить развитие онкологии или обнаружить ее на ранних стадиях. Жители региона могут посетить кабинет раз в год, без записи.

- Будем честными, у мужчин есть подсознательные страхи, которые приводят к ложной цепочке выводов: если не пойду, значит, ничего не найдут, значит, всё в порядке. На самом деле очень многие заболевания «не болят», пока не наступит серьезная стадия. А наша диагностическая медицина и наши современные знания позволяют «поймать» болезнь до ее развития, в тех случаях, которые раньше были безнадежными, - рассказала заведующая отделением профилактики Любовь Путрова.

Посетить кабинет раннего выявления заболеваний стоит и женщинам. Патологические процессы шейки матки - это одни из самых распространенных заболеваний, затрагивающие большое число женщин и отражающиеся на репродуктивном здоровье. Главная опасность этих недугов в том, что даже фоновые болезни могут привести к развитию злокачественных образований. По статистике раковых заболеваний органов репродуктивной системы, рак шейки матки находится на третьем месте.

- Наша задача не выявлять рак. Если мы уже выявили рак, значит, когда-то раньше, когда это нужно было, женщина не попала в наше поле зрения: не прошла очередной профилактический осмотр или не обратила внимание на какие-то симптомы. Наша задача - выявлять предрак. При выявлении этого предракового процесса женщина направляется в «Медицинский город», проходит лечение. В дальнейшем это, как правило, полное излечение, а после наблюдения - снятие с учета, - рассказывает врач - акушер-гинеколог Владимир Дегтярев.

К факторам, повышающим риск развития дисплазии, относят раннее начало сексуальной жизни и ранние роды (до 16 лет), беспорядочные половые связи, большое количество абортов, курение, снижение иммунитета и недостаток витаминов.