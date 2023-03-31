Тюменские продукты завоевали «золото» на международной выставке «Продэкспо-2023» Фото: Татьяна Коркина

10 продуктов тюменских производителей завоевали золотые награды на международной выставке «Продэкспо-2023». На суд конкурсного жюри представили более 2,5 тыс. образцов продукции от российских и зарубежных производителей, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Высшую награду экспертов конкурса пищевой и перерабатывающей отрасли «Лучший продукт - 2023» получили филей из оленины «Полярная звезда» и сырокопченая колбаса «Брауншвейгская» Ялуторовского мясокомбината, а также творог «Першинский» 5% жирности и творог «Нижняя Тавда» 9% жирности от «Тюменьмолоко», ряженка с гранолой, йогурты «Лимонный пай» и «Черничный пирог» компании «Золотые луга». Среди продукции птицеводства отмечены яйца «Пышминские», «Супервеликан» и «Тюменские» от Пышминской птицефабрики. В выставке «Продэкспо2023» участвовали 2302 компании, в том числе 1565 российских и 467 зарубежных.

Высшие награды тюменских производителей на таком мероприятии - подтверждение высоких стандартов качества, над которыми ежедневно трудятся коллективы предприятий, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, гранты до 30 миллионов рублей могут получить на развитие семейные фермы в Тюменской области. Средства можно будет направить на покупку животных, а также на приобретение, строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области. Основные условия получения господдержки - хозяйство должно работать более года, на каждые 10 млн рублей гранта необходимо создать одно рабочее место. Получатель также обеспечивает не менее 8% ежегодного прироста объема производства.