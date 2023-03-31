Тюменская область активно закупает медицинское оборудование и автомобили «скорой» Фото: Татьяна Коркина

В рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в регионе закуплена 101 машина санитарного автотранспорта и 158 единиц оборудования. Так, в минувшем году в больницы юга Тюменской области поступило новое оснащение. Функциональные кровати, столы и стулья, детская мебель, шкафы, холодильники и многое другое. Почти 800 единиц мебели, медицинского оборудования и инвентаря было поставлено в филиалы областной больницы № 4, расположенные в сёлах Абатское, Армизонское и Бердюжье.

Ранее в этих больницах был проведен капитальный ремонт зданий, а мебель и оборудование остались прежними и требовали замены. Неоднократно во время визитов в муниципальные образования главный врач областной больницы № 4 Вячеслав Афанасьев сталкивался с обращениями обеспокоенных жителей сёл. Всем хотелось, чтобы новыми были не только помещения, но и их содержимое.

- С этой просьбой мы обратились к главе региона Александру Моору, у которого нашли понимание и поддержку. Получить новое оснащение отремонтированных детских и взрослых стационаров стало возможным именно благодаря правительству Тюменской области, - рассказывал главный врач областной больницы № 4 Вячеслав Афанасьев.- На эти цели из бюджета региона было направлено 8 миллионов 200 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в августе 2022 года открыли обновленный ФАП в селе Медведево, входящий в структуру областной больницы № 11 районного поселка Голышманово и обслуживающий территорию двух населенных пунктов - село Медведево и деревню Быстрая.