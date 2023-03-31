Эксперты назвали социально-экономическое развитие Тюменской области «выдающимся» Фото: Татьяна Коркина

Социально-экономическое развитие Тюменской области по сравнению с другими регионами страны эксперты называют выдающимся. По словам эксперта ЮжноРоссийского института управления РАНХиГС, кандидата экономических наук Татьяны Подольской, Тюменская область, являясь первопроходцем по многим направлениям и проектам, активно делится опытом их успешной реализации с другими регионами.

- Так, в каталоге Агентства стратегических инициатив размещены 43 практики, где область является автором или регионом первого ее внедрения, а также 19 результативных практик других субъектов Российской Федерации, которые регион внедряет у себя, - отметила Подольская, выступая на онлайн-площадке «Экспертного клуба России».

- Помимо этого, 13 успешных практик область помогает внедрять в других субъектах Федерации. Среди регионов, вошедших в пятерку лучших по качеству жизни в 2022 году, это самая обширная база успешных практик после Москвы. Тюменская область внесла существенный вклад в достижение позитивных показателей социально-экономического развития, о которых рассказал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе РФ с отчетом о работе Кабинета министров

Так, он сообщил, что в России продолжается активное развитие здравоохранения. За минувший год было построено более 270 больниц и поликлиник, а также свыше 700 быстровозводимых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий.

В Тюменской области ежегодно на реализацию региональной программы обеспечения доступности и качества первичной медпомощи выделяется более миллиарда рублей.

- В прошлом году мы построили 9 модульных сооружений. Особое внимание - сельским районам. Например, в селе Байкалово Тобольского района начала работу смарт-амбулатория. Она обслуживает более 3700 человек. Современные технологии сделали доступными для сельских жителей телемедицинские консультации со специалистами ведущих клиник региона, - отметил губернатор Александр Моор.