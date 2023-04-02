Тюменская область подписала более 30 соглашений в сфере туризма Фото: Татьяна Коркина

Тюменская область подписала более 30 соглашений, в том числе с другими регионами, на туристической выставке MITT. Так, в планах развитие туристического потока из Омска в Тобольск и углубление сотрудничества с Ямалом.

- Коллеги с Ямала - одни из наших ключевых друзей. Мы плотно работаем с ними. В прошлом году они запустили прекрасную стоповер-программу, которая позволяет из Москвы комфортно долететь до Тюмени с пересадкой в Салехарде и испытать на себе всю романтику Крайнего Севера. Решили углубить наше сотрудничество в рамках ее продвижения. В этом году будем усиливать ее за счет интеграции более интересных предложений, широкого продвижения. Считаем, что это поможет системно увеличивать долю гостей из столицы, - рассказал руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

С Омской областью регион тоже давно дружит. В городе налажено прямое авиасообщение с Тобольском. Ранее тюменские туроператоры ездили в Омск. Сейчас с ответным визитом в область ждут омичей.

- С Тюменью у нас есть межрегиональные маршруты. Хочется отметить, что мы соседи. Если Тюменская область ассоциируется с горячими источниками, то Омская - это таежная Сибирь, прекрасные степные просторы и природный ресурс. Например, у нас есть самое большое горькосоленое озеро Эбейты с древнейшей историей. Мы зовем всех увидеть наши природные ресурсы. Запускаем водные маршруты из Омска до поселка Большеречье, где находится уникальный историко-культурный музей-заповедник «Старина сибирская», - рассказала заместитель министра культуры Омской области Светлана Бакулина.

Также она добавила, что Омская область славится большим количеством событийных мероприятий. Например, этим летом здесь состоится съезд представителей традиционных культур.

Отметим, что на выставке Тюменская область приготовила достаточно серьезную подборку ассортимента своего турпродукта.

По словам директора регионального департамента потребительского рынка и туризма Марии Трофимовой, участие в таких выставках помогает находиться в информационной повестке, выстраивать диалоги о сотрудничестве между субъектами, консолидировать запросы и реализовывать задачи, которые стоят перед конкретным регионом.

- Мы уже шесть лет приезжаем на выставку MITT. В этот раз так совпало, что выставка «Интурмаркет» перетекает в другую, поэтому приняли решение поучаствовать на двух площадках. Эффективность такой работы заключается в том, что переговоры, которые проводятся здесь, уже подкрепляются какой-то практической реализацией. Подписанные соглашения, турпродукты, чартерные программы, которые обсуждают на событии, затем реализуются, - говорит Мария Трофимова.