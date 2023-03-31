Тюменская область в 2023 году готова принять более трех миллионов туристов Фото: Татьяна Коркина

Тюменская область с каждым годом становится всё более и более привлекательной для туристов. Только в этом году регион готов принять более трех миллионов гостей. Работу региона в сфере привлечения туристов отметили на международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITТ, прошедшей в столице в середине месяца. Многие посетители убедились, что наш регион с точки зрения подходов к развитию туризма продвинутый.

- На всех этапах, начиная от консолидации отрасли, продвижения, создания туристического продукта, мы всегда были либо в пилотных проектах, либо давали первый результат в стране, который подстегивал другие территории перенимать наш опыт. Всё это выливается в четкие, понятные цифры, связанные с ростом турпотока, - раскрыл секрет успеха заместитель губернатора Андрей Пантелеев.

На выставке интерес к Тюменской области тоже был явно заметен. У стенда региона от посетителей не было отбоя.

– У нашего стенда всегда люди. Они могут узнать не только о визитных туристических карточках региона - термальных курортах и историческом наследии, но и угоститься минеральной водой и чаем. За один день мы провели несколько ключевых переговоров с партнерами, которые совместно с нами планируют дальше разрабатывать концепцию термальных курортов с участием инвесторов. Обсудили строительство четырехзвездочного отеля в Тобольске, - добавил замгубернатора.

Отметим, что еще до выставки туристический потенциал духовной столицы Сибири презентовали делегации от Челябинской, Курганской областей, Ямала и Югры. Гостям показали, как будет в дальнейшем развиваться город и какие новые туристические объекты появятся в недалеком будущем.