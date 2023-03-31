Дороги Тюменской области ремонтируют с применением современных технологий Фото: Татьяна Коркина

Дороги Тюменской области ремонтируют с применением современных технологий. Так, с 2019 создан реестр, в котором объединены самые передовые наработки до рожного строительства для эффективной реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». На сегодняшний день в нем 365 современных технологий и почти 800 материалов. Реестр постоянно пополняется.

– Большую роль сыграло включение в показатели национального проекта доли объектов, при ремонте и строительстве которых используются технологии из реестра, - считает заместитель генерального директора ФАУ «РОСДОРНИИ» Алексей Адам.

В Тюменской области при ремонте автомобильных дорог применяют различные материалы, включенные в реестр: щебеночно-мастичные асфальтобетоны разных марок, битумно-полимерные стыковочные ленты и многие другие.

По планам национального проекта, в 2023 году не менее трети объектов в регионе должны быть отремонтированы с применением новых и наилучших технологий.

- В своей работе мы ориентируемся на данные реестра и постоянно расширяем применение на объектах самых современных технологий. Но не отказываемся и от проверенных годами и испытанных материалов. Наша задача - сделать дороги качественно. И здесь работа РОСДОРНИИ нам помогает, - отметил заместитель начальника Главного управления строительства Андрей Чистяков.

Две тюменские компании также включены в реестр новых и наилучших технологий, в раздел «Производства». Это завод «Тюменьремдормаш», который выпускает металлические ограждения, опоры и дорожные знаки, и компания «Геотекстиль», производящая тканое геополотно.