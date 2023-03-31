В Тюменской области развивают интеллектуальные транспортные системы Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области продолжается работа по развитию интеллектуальных транспортных систем. Развитие ИТС - это одна из главных задач, которые решает национальный проект «Безопасные и качественные дороги».

Данная работа строится на основе уже внедренных на территории области систем и подсистем. В частности, в Тюмени эффективно работают подсистемы светофорного управления, мониторинга общественного транспорта, парковочного пространства и многие другие. Они ежегодно дорабатываются. В прошлом году подсистему светофорного регулирования расширили на региональных дорогах. На пяти сложных перекрестках смонтированы дополнительные камеры и микропроцессоры. Умная система адаптивно управляет светофорами и подсчитывает интенсивность транспортного потока. Она способна распознавать шесть видов транспорта и выдавать аналитику по ним. Также камеры следят за состоянием улично-дорожной сети в зоне перекрестка и сообщают, если стерлась разметка или не убран снег. Еще 108 камер областного центра подключили к системе детекции аварий.

- В существующем ГОСТе в состав ИТС входят порядка 20 систем и 35 подсистем. Часть из них уже внедрена, часть еще разрабатывается. Мы стремимся к созданию единой информационной платформы, чтобы специалисты дорожных и транспортных служб «жили» в одной системе и видели всю объективную картину. Это позволит принимать решения, которые приведут к наилучшим результатам, - рассказал заместитель начальника Главного управления строительства Андрей Чистяков.

С 2022 года в регионе запущен программно-аппаратный комплекс «Мониторинг УДС». В рамках проекта на автомобилях Управления автомобильных дорог Тюменской области установлены камеры и микрокомпьютеры, которые распознают отклонения на улично-дорожной сети. Пока нейросети обучены выявлять четыре вида детекции - отклонения в разметке и знаках, выбоины и трещины. Дополнительная система хранит полученную информацию и позволяет выстроить работу подрядных организация по устранению выявленных недочетов.