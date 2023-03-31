Пять предприятий Тюменской области – во всероссийском проекте по развитию промышленного туризма Фото: Татьяна Коркина

Пять предприятий из Тюменской области включены во всероссийский проект по развитию промышленного туризма от Агентства стратегических инициатив при поддержке Минпромторга РФ. Организации участвовали в акселераторе «Открытая промышленность». Эксперты и менторы по промышленному туризму протестировали экскурсионные услуги на предприятиях региона - «ЗапСибНефтехим», «Свеза Тюмень», «Стеклотех», «Трубный завод СибГазАппарат», компания «Металл Профиль Урал».

Директор дивизиона «Городская экономика» направления «Социальные проекты» АСИ Ольга Захарова подчеркнула, что есть впечатляющие заводы, которые хотелось бы показывать. - Цели, которые ставят перед собой предприятия, - ранняя профориентация, привлечение молодых специалистов. И конечно, бизнес-миссия - продавать свою продукцию, популяризировать ее во всем мире, а не только в нашей стране, - сказала Захарова.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев заметил, что благодаря промышленному туризму предприятия становятся более открытыми, получают новые возможности для продвижения своей продукции и увеличения прибыли. Например, у нас есть хозяйство, где выращивают стерлядь. Туристы, которые туда едут, покупают рыбу, и это уже составляет значительную часть доходов.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», по итогам 2022 года Центр поддержки экспорта Тюменской области помог предпринимателям заключить 23 контракта. 91 страна получила товары и услуги тюменских экспортеров. Общий объем поддержанного экспорта составил 8,3 млн долларов США.