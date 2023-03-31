Тюменская область поставляет в Казахстан ягоды, а в Узбекистан – пиломатериалы Фото: Татьяна Коркина

Несмотря на санкции, в 2022 году его объем в 1,5 раза превысил показатель 2021 года, сообщил глава региона Александр Моор. Большую часть поставляемых на зарубежные рынки товаров составляет неэнергетическая, несырьевая продукция - транспортные средства, оборудование и минеральные продукты. Число тюменских экспортеров выросло более чем на 25%. При этом наблюдается увеличение роли среднего и малого бизнеса.

- Главное сейчас - не останавливаться на достигнутом. Необходимо выходить на новые рынки, развиваться. Мы готовы в этом помочь, - подчеркнул губернатор Александр Моор. Одной из стран, куда регулярно отправляется тюменская продукция, является Казахстан. Так, более 630 тонн пивоваренного ячменя экспортировали из области в Казахстан.

Перед отправкой партию исследовали на энтомологические и гербологические показатели. 80 тонн пшеницы уехало в соседнюю страну только в марте. Перед отправкой партия тоже прошла обследование. Качество зерна подтвердили фитосанитарным сертификатом. В целом более 30 тысяч тонн зерна и продукции из него экспортировали агропредприятия Тюменской области в Казахстан с начала 2023 года.

Помимо зерна, в Казахстане любят и тюменские ягоды. Три тонны замороженной клюквы отправили из Вагайского района в Казахстан. Это была первая отправка дикорастущей ягоды в этом году. При этом ежегодно в Вагайском районе жители собирают около 300 тонн клюквы для продажи на ярмарках и для экспорта. Ценят эту ягоду за высокое содержание витаминов А, B и C, а также антиоксидантные свойства. Напитки из ягоды обладают жаропонижающим действием, поэтому их рекомендуют применять при респираторных вирусных инфекциях и высокой температуре.

Кроме пищевой продукции, в страны СНГ отправляют и тюменский лес. Так, более 5 тысяч кубометров лесоматериалов экспортировано из области с начала 2023 года. Самыми крупными импортерами тюменских пиломатериалов стали Узбекистан - 1,8 тыс. куб. м, Казахстан - 1,6 тыс. куб. м, Туркменистан - 95 куб. м, Киргизия - 35 куб. м. Также с предприятий Тобольска экспортировали 1710 куб. м лесоматериалов хвойных пород деревьев в Китай, а 240 кубометров пиломатериалов отправлено на экспорт из Тюменской области в Афганистан. В этом году первую партию лесоматериалов из Тюменской области экспортировали и в Арабские Эмираты.