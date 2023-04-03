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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 1:00

«Почти лето»: 3 апреля в Тюмени потеплеет до +15 градусов

Днем атмосфера воздуха в Тюмени прогреется от +9 до +15 градусов
Серафима Краснова
Днем атмосфера воздуха в Тюмени прогреется от +9 до +15 градусов.

Днем атмосфера воздуха в Тюмени прогреется от +9 до +15 градусов.

Фото: Виктория Гаврик

Погода с начала новой рабочей недели порадует тюменцев теплом. В ночь на понедельник, 3 апреля, ожидается температура воздуха до +3 градусов Цельсия. Однако уже днем атмосфера воздуха в Тюмени прогреется от +9 до +15 градусов. При этом день будет солнечный, без осадков и сильного ветра.

Во вторник, 4 апреля, ожидается дальнейшее потепление. Ночью от +4 до +6 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +16 градусов Цельсия. Осадки в эти сутки не предвидится.

Напомним, Гидрометцентр опубликовал вероятный прогноз погоды на апрель 2023 года.