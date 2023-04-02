Два человека 2 апреля погибли в страшном пожара на 16-м этаже на улице Беляева в Тюмени

Спасатели приехали на вызов о пожаре. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени вблизи торгово-развлекательного комплекса «Сити Молл» на улице Беляева,35 началась массовая эвакуация жителей дома. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «ВКонтакте». Тюменцы утверждают, что из дома выводят людей, а рядом с объектом дежурят несколько пожарных машин и скорая помощь.

Предположительно, спасатели приехали на вызов о пожаре. У дома пахнет гарью, но открытого пламени не видно.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области заявили, что сообщение о пожаре поступило на пульт управления ведомства в 16 часов.

- На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение в квартире на 16-м этаже. Из зоны воздействия опасных факторов пожара сотрудники МЧС России эвакуировали 1 человека. К сожалению в результате пожара два человека погибли, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области.

Огонь был ликвидирован к 17 часам. К тушению пожара привлекались 27 спасателей и 6 единиц спецтехники от МЧС. На месте происшествия работают не только пожарные, но и следователи. Причины возгорания выясняются.