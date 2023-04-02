В Тюмени с апреля начался сезон проката электросамокатов

Власти к началу сезона определили стандарт парковочного места для электросамокатов. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени начался сезон проката электросамокатов. Представители кикшеринга станут размещать самокаты только на определенных парковках и контролировать их скорость. С апреля в городе стартовал сезон проката электросамокатов. Журналист «КП-Тюмени» заметила транспорт рядом с Цветным бульваром и вблизи торгового центра ЦУМ.

С приходом тепла в Тюмени поставили электросамокаты для развлечения и быстрого передвижения по городу. Стоимость старта на самокаты начинается от 45 рублей, за минуту жителям придется заплатить около 6 рублей. Аренда транспорта на весь день стоит 890 рублей.

Отметим, власти к началу сезона определили стандарт парковочного места для электросамокатов.