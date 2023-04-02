В тюменском ЖК «Звездный городок» загорелась квартира на 16 этаже

Огонь в доме №35 корпуса 1 заметили прохожие в воскресенье, 2 апреля. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени на 16-м этаже многоквартирного дома в жилищном комплексе «Звездный городок» произошел пожар. Загорелась квартира, рассказывают очевидцы происшествия. Кадрами ЧП поделились жители с редакцией «Мегатюмень».

Огонь в доме №35 корпуса 1 заметили прохожие в воскресенье, 2 апреля. На место происшествия приехали сотрудники МЧС и скорая медицинская помощь. Спасатели начали экстренную эвакуацию жителей.

Тюменцы утверждают, что на этаже, где загорелась квартира, замечены люди. В пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области редакции «КП-Тюмень» оперативно прокомментировать происшествие в ЖК «Звездный городок» не удалось.