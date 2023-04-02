В Тюмени ищут сотрудника в ОАЭ с оплачиваемым жильем, перелетом и зарплатой в 1 тысячу долларов

Сотруднику предстоит планировать день своего начальника, проводить и назначать встречи, а также составлять документы для подписания. Фото: Татьяна Коркина

Тюменцам предлагают работу за зарплату в 1 тысячу долларов. Однако специалистам придется поехать в Арабские Эмираты. В стоимость включена оплата жилья. Потенциального работника ищут для должности «секретарь руководителя в компании по управлению недвижимостью и арендой».

Сотруднику предстоит планировать день своего начальника, проводить и назначать встречи, а также составлять документы для подписания. Отдыхать потенциальный специалист будет всего один день в неделю.

Примечательно, что компании требуется сотрудник без опыта работы, но со знанием английского языка. Специалист должен обладать высшим или средним образованием. Перелет в ОАЭ работодатель оплачивает сам.