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НовостиОбщество2 апреля 2023 10:29

В Тюмени до ноября за 116 миллионов рублей отремонтируют дорогу в микрорайоне Мелиораторов на Голышева

Работы пройдут до конца года
Серафима Краснова
Работы пройдут до конца года.

Работы пройдут до конца года.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени автомобильную дорогу от улицы Мелиораторов до Голышева отремонтируют за 117 миллионов рублей. Аукцион появился на официальном сайте «Госзакупки». Согласно документации, размещенной на портале, капитальный ремонт проведет компания ЗАО «Пышмаавтодор».

За свои услуги организация потребовала 116 812 514 рублей. Работы пройдут до конца года. Выиграть тендер компании удалось благодаря легкому демпингу.

Напомним, на объездную трассу у Голышева поступали жалобы от местных жителей и проезжающих мимо дальнобойщиков.