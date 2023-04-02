Роспотребнадзор обнаружил клопов в трех квартирах Тюменской области

За 2023 года управлением Роспотребнадзора рассмотрено три обращения граждан на наличие клопов в жилых квартирах. Фото: Татьяна Коркина

Жителям региона рассказали, как избавиться от насекомых. В частности, наличие клопов в квартире можно определить по двум признакам: следы от укусов в виде дорожек и черные точки, пишет «Тюменская область сегодня».

По словам специалиста отдела профилактики ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» Юлии Баженовой, чтобы в квартире не завелись клопы, надо регулярно делать уборку, постоянно менять постельное белье. Важно соблюдать систематический косметический ремонт.

— За истекший период 2023 года управлением Роспотребнадзора рассмотрено три обращения граждан на наличие клопов в жилых квартирах. Заявителям даны рекомендации. Необходимо проводить истребительные мероприятия непосредственно в очаге распространения. При этом, в целях предотвращения повторного заселения насекомыми и их миграции, обработке подлежат все места их возможного расселения (плинтусы, места отставания обоев, вокруг дверных и оконных рам, щели в стенах и в мебели, вентиляционные решетки и пр.), — уточнила Баженова.

Уничтожить противных насекомых можно только с помощью инсектицидов контактного действия, они убивают взрослых особей и личинки. Примечательно, что жители могут сами проводить дезинфекцию собственной квартиры.