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НовостиОбщество2 апреля 2023 11:13

Тюменцам объснили, как утилизировать тару из-под ядохимикатов

С июня 2022 года специалисты ведомства заключили договор о сотрудничестве с ООО «Зеленый мир»
Серафима Краснова
С июня 2022 года специалисты ведомства заключили договор о сотрудничестве с ООО «Зеленый мир».

С июня 2022 года специалисты ведомства заключили договор о сотрудничестве с ООО «Зеленый мир».

Фото: Виктория Гаврик

Жителям Тюмени объяснили, куда утилизировать тару из-под ядохимикатов и удобрений. Ликвидацией контейнеров занимается специализированная компания, пишет «Тюменская линия».

- Утилизация тары является важным вопросом в сфере обращения с опасными отходами, так как тара представляет не меньшую опасность, чем сами ядовитые вещества, - заявили в пресс-службе Россельхозцентра.

С июня 2022 года специалисты ведомства заключили договор о сотрудничестве с ООО «Зеленый мир». Теперь подрядчик займется утилизацией тары из-под пестицидов, выдачей паспортов и консультацией.

Напомним, «Зеленый мир» - это предприятие, сертифицированное для выполнения работ по сборке и утилизации.