Тюменцам объснили, как утилизировать тару из-под ядохимикатов

С июня 2022 года специалисты ведомства заключили договор о сотрудничестве с ООО «Зеленый мир». Фото: Виктория Гаврик

Жителям Тюмени объяснили, куда утилизировать тару из-под ядохимикатов и удобрений. Ликвидацией контейнеров занимается специализированная компания, пишет «Тюменская линия».

- Утилизация тары является важным вопросом в сфере обращения с опасными отходами, так как тара представляет не меньшую опасность, чем сами ядовитые вещества, - заявили в пресс-службе Россельхозцентра.

С июня 2022 года специалисты ведомства заключили договор о сотрудничестве с ООО «Зеленый мир». Теперь подрядчик займется утилизацией тары из-под пестицидов, выдачей паспортов и консультацией.

Напомним, «Зеленый мир» - это предприятие, сертифицированное для выполнения работ по сборке и утилизации.